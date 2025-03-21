McDonaldʼs повертає сніданки у київські ресторани

Мережа ресторанів McDonaldʼs повертатиме сніданки у столичні заклади протягом 24–25 березня 2025 року. Про це повідомила пресслужба компанії. Загальнонаціональний запуск сніданків розпочався 13 березня 2025 року і триватиме до кінця місяця.

Ключові факти

Перші сніданки компанія запустила у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі. 24–25 березня сніданки зʼявляться у Києві та області.

За перший тиждень продажі сніданкових страв перевищили показники 2021 року на 80%, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs.

Страви з ранкового меню будуть представлені у всіх ресторанах мережі, окрім Полтави, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького та Олександрії. Основна причина – повітряні тривоги, які відбуваються там частіше, що ускладнює перехід із ранкового меню на основне, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs.

Водночас сніданки не будуть доступні в 11 ресторанах, що розташовані на фудкортах в торговельних центрах, оскільки їхній графік роботи не дозволяє забезпечити ефективні продажі ранкового меню, додають там.

Замовити сніданки можна з початку роботи ресторану до 10:30 в ресторані та до 10:15 через послугу «МакДелівері».

У сніданковому меню доступні класичний «МакМафін» із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром. З’явилися також новинки – «Подвійний Чікен Фреш МакМафін» і тости з сиром і беконом.

Для приготування ранкового меню McDonaldʼs використовує 58% українських інгредієнтів і товарів, що відповідає стратегії компанії із локалізації постачань. Українські виробники постачають масло, яйця, курку, свинину, бекон, латук, помідори та пакування, а з країн ЄС – булочки для «МакМафіну», сир, картопляники та соус «МакЧікен».

Контекст

У 2024-му ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Компанія поступово повертається до показника 2021-го, який становив 125 млн клієнтів, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs.

У будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів у минулому році McDonaldʼs інвестував 1,8 млрд грн та сплатив понад 2,6 млрд грн податків до держбюджету. У мережі працює майже 10 000 працівників, «що також близько до 2021 року», кажуть у пресслужбі компанії.

Згідно з оцінками McDonaldʼs, мережа має потенціал до 500 ресторанів на українському ринку. У 2025 році компанія планує відкрити девʼять нових закладів і продовжуватиме модернізацію тих, що були збудовані раніше. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни, кажуть у пресслужбі компанії.

У 2025 році компанія розглядає можливість повернути сніданки у всі свої ресторани. Водночас McDonaldʼs планує запровадити в Україні послугу MOP – mobile order and pay: користувачі зможуть здійснювати й оплачувати замовлення безпосередньо з власних смартфонів.

У минулому році компанія відмовилася від пластикових столових приборів, пластикових трубочок, гумових рукавичок у зоні виробництва, паперових вкладишів для таць та скоротила використання кришечок для стаканів. Відповідне річне споживання пластику скорочено на 131 т, гуми – на 70 т та паперу – на 100 т.