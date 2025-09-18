Meta Platforms нещодавно проводила переговори з кількома медіакомпаніями, серед яких Axel Springer, Fox Corp. та News Corp, щодо ліцензування їхніх статей для використання в інструментах штучного інтелекту. Про це 18 вересня пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Деталі

Компанія Meta, яка є материнською структурою для Facebook та Instagram, пропонує низку продуктів на базі ШІ, зокрема різноманітні чат-боти. Обговорення з видавцями зосереджені на наданні ліцензій на новини та інший контент для інтеграції в ці продукти, пише WSJ.

Зазначається, що це помітна зміна для гіганта соціальних мереж, який у попередні роки послабив акцент на оплаті та просуванні новинного контенту. Деякі з цих розмов перебувають на початковій стадії та можуть не призвести до укладення угод.

Контекст

Meta мала неоднозначні відносини з видавцями: ще кілька років тому вона уклала угоди на десятки мільйонів доларів для включення матеріалів від The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post та інших до свого розділу News. Однак у 2022 році компанія оголосила про припинення виплат видавцям. Рішення Meta зменшити пріоритет новин спричинило падіння трафіку з Facebook для багатьох медіа. Водночас у останні місяці деякі видавці відзначають зростання відвідуваності з цієї платформи.

Швидкий розвиток ШІ суттєво вплинув на видавничу галузь: технологічні компанії сканують вебсайти та використовують контент новинних ресурсів для тренування великих мовних моделей. Зміни в онлайн-пошуку також призвели до скорочення трафіку для багатьох сайтів. Видавці намагаються обмежити доступ ШІ-сканерів до своїх ресурсів без компенсації. У липні компанія Cloudflare, постачальник інтернет-послуг, оновила стандартні налаштування, щоб блокувати такі сканери, якщо вони не платять за контент, що змінило доступ ШІ-систем до частини інтернету.

Meta уклала угоду з Reuters щодо ліцензування контенту для ШІ ще у жовтні минулого року, але ширші переговори з видавцями розпочалися лише нещодавно. Тим часом конкуренти Meta вже активно укладають подібні угоди в новинній індустрії: OpenAI підписала контракти з News Corp., Axel Springer та Dotdash Meredith (нині відома як People Inc.), а Amazon.com – з The New York Times.