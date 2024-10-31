Мінекономіки спростувало інформацію про 1,5 млн заброньованих працівників

Цифра у 1,5 млн заброньованих працівників, яка фігурувала в пресі, не відповідає дійсності. В Україні на піку було 950 000 «унікальних заброньованих». Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Деталі

Коли зʼявилось бронювання через «Дію», в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через подвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді, пояснила Свириденко. «Станом на кінець жовтня маємо 906 000 заброньованих», – зазначила вона.

За словами міністерки, головне, щоб бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право. «Тому важливо додати прозорості та систематизації підходам до критеріїв», – наголосила Свириденко.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це позначилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.