Минэкономики опровергло информацию о 1,5 млн забронированных сотрудников

Цифра в 1,5 млн забронированных сотрудников, фигурировавшая в печати, не соответствует действительности. В Украине на пике было 950 000 «уникальных забронированных». Об этом в интервью Forbes Ukraine сказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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Когда появилось бронирование через «Дію», в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде, пояснила Свириденко. «По состоянию на конец октября есть 906 000 забронированных», – отметила она.

По словам министра, главное, чтобы бронирование получали только те, кто действительно имеет на это право. «Поэтому важно добавить прозрачность и систематизацию подходов к критериям», – подчеркнула Свириденко.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это сказалось на количестве забронированных. Если весной 2023 года Кабмин предоставлял статистику о около 528 000 забронированных сотрудников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024-го аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно остановлена из-за аудита забронированных.

Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.