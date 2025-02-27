Міноборони прийняло на озброєння роботизований комплекс «Гулівер». На що він здатний (фото, відео)

Міністерство оборони України офіційно затвердило та дозволило використання універсального наземного роботизованого комплексу «Гулівер» у підрозділах Сил оборони. Цей комплекс створений для виконання різноманітних завдань навіть у складних погодних умовах. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки 27 лютого.

Деталі

Розроблений українськими інженерами з урахуванням досвіду українських захисників, «Гулівер» доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених і виконує функцію транспортера для бойових модулів, повідомили в Міноборони.

У спеціальній комплектації він здатен проводити мінування. Робот перевозить понад 300 кг вантажу дорогами з твердим покриттям і трохи меншу вагу бездоріжжям із низькою прохідністю. Його тягової потужності достатньо, щоб витягнути з болота невеликий військовий позашляховик.

«Гулівер» компактний – вміщається в кузов пікапа, працює в широкому температурному діапазоні та долає круті схили. Заряду батарей вистачає для доставки вантажу на десятки кілометрів із поверненням назад.

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У серпні Міністерство оборони офіційно затвердило та дозволило використовувати перший інженерний наземний роботизований комплекс для гасіння пожеж. Такий пристрій необхідний, зокрема, на територіях із нерозірваними боєприпасами, поблизу палаючої техніки з ризиком вибуху боєкомплекту, а також у інших небезпечних ситуаціях, де життя та здоров’я військових під загрозою.

За словами Олександра Камишіна, міністра стратегічних галузей промисловості, станом на 13 квітня український держбюджет фінансує лише третину потенціалу вітчизняних виробників. На закупівлю озброєння у 2024 році виділено $6 млрд із потрібних $20 млрд.

Українські підприємства виготовляють дрони, артилерійські системи, бронетехніку та майже освоїли виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм за стандартами НАТО. Цьогоріч оборонно-промисловий комплекс України здатен збільшити випуск продукції в п’ять разів. Докладніше про це – за посиланням.