Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео)

Министерство обороны Украины официально утвердило и разрешило использование универсального наземного роботизированного комплекса «Гулливер» в подразделениях Сил обороны. Этот комплекс предназначен для выполнения различных задач даже в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники 27 февраля.

Подробности

Разработанный украинскими инженерами с учетом опыта украинских защитников, «Гулливер» доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование, эвакуирует раненых и выполняет функцию транспортера для боевых модулей, сообщили в Минобороны.

В специальной комплектации он способен проводить минирование. Робот перевозит более 300 кг груза по дорогам с твердым покрытием и немного меньший вес по бездорожью с низкой проходимостью. Его тяговой мощности достаточно, чтобы вытащить из болота небольшой военный внедорожник.

«Гулливер» компактен – вмещается в кузов пикапа, работает в широком температурном диапазоне и преодолевает крутые склоны. Заряда батарей хватает для доставки груза на десятки километров с возвращением назад.

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В августе Министерство обороны официально утвердило и разрешило использовать первый инженерный наземный роботизированный комплекс для тушения пожаров. Такое устройство необходимо, в частности, на территориях с неразорванными боеприпасами, вблизи горящей техники с риском взрыва боекомплекта, а также в других опасных ситуациях, где жизнь и здоровье военных под угрозой.

По словам Александра Камышина, министра стратегических отраслей промышленности, на 13 апреля украинский госбюджет финансирует лишь треть потенциала отечественных производителей. На закупку вооружения в 2024 году выделено $6 млрд из требуемых $20 млрд.

Украинские предприятия производят дроны, артиллерийские системы, бронетехнику и почти освоили производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм по стандартам НАТО. В этом году оборонно-промышленный комплекс Украины способен увеличить выпуск продукции в пять раз. Подробнее об этом – по ссылке.