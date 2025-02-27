Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Министерство обороны Украины официально утвердило и разрешило использование универсального наземного роботизированного комплекса «Гулливер» в подразделениях Сил обороны. Этот комплекс предназначен для выполнения различных задач даже в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники 27 февраля.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Разработанный украинскими инженерами с учетом опыта украинских защитников, «Гулливер» доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование, эвакуирует раненых и выполняет функцию транспортера для боевых модулей, сообщили в Минобороны.
  • В специальной комплектации он способен проводить минирование. Робот перевозит более 300 кг груза по дорогам с твердым покрытием и немного меньший вес по бездорожью с низкой проходимостью. Его тяговой мощности достаточно, чтобы вытащить из болота небольшой военный внедорожник.
  • «Гулливер» компактен – вмещается в кузов пикапа, работает в широком температурном диапазоне и преодолевает крутые склоны. Заряда батарей хватает для доставки груза на десятки километров с возвращением назад.
Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео) /Фото 1

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft

Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео) /Фото 2

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft

Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео) /Фото 3

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft

Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео) /Фото 4

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft

Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео) /Фото 5

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft

Минобороны приняло на вооружение роботизированный комплекс «Гулливер». На что он способен (фото, видео) /Фото 6

НКР «Гулівер» Фото: VictorySoft

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

В августе Министерство обороны официально утвердило и разрешило использовать первый инженерный наземный роботизированный комплекс для тушения пожаров. Такое устройство необходимо, в частности, на территориях с неразорванными боеприпасами, вблизи горящей техники с риском взрыва боекомплекта, а также в других опасных ситуациях, где жизнь и здоровье военных под угрозой.

По словам Александра Камышина, министра стратегических отраслей промышленности, на 13 апреля украинский госбюджет финансирует лишь треть потенциала отечественных производителей. На закупку вооружения в 2024 году выделено $6 млрд из требуемых $20 млрд.

Украинские предприятия производят дроны, артиллерийские системы, бронетехнику и почти освоили производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм по стандартам НАТО. В этом году оборонно-промышленный комплекс Украины способен увеличить выпуск продукции в пять раз. Подробнее об этом – по ссылке.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні