МХП Юрія Косюка почала працювати з консалтинговою компанією ексрадника Трампа з нацбезпеки

Компанія МХП Юрія Косюка почала співпрацю з американською консалтинговою компанією American Global Strategies, яку заснував та очолює Роберт О’Браєн, радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа під час його першого терміну. Про це стало відомо з пресрелізу, який надав Forbes Ukraine пресофіс МХП.

Це не перша співпраця МХП з людьми, які мають зв'язок із Трампом.