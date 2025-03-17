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МХП Юрія Косюка почала працювати з консалтинговою компанією ексрадника Трампа з нацбезпеки

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

2 хв читання

Дональд Трамп, Роберт О'Браєн, МХП /Getty Images

Дональд Трамп та Роберт О'Браєн в аеропорту Лос-Анджелеса, вересень 2019-го Фото Getty Images

Компанія МХП Юрія Косюка почала співпрацю з американською консалтинговою компанією American Global Strategies, яку заснував та очолює Роберт О’Браєн, радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа під час його першого терміну. Про це стало відомо з пресрелізу, який надав Forbes Ukraine пресофіс МХП.

Це не перша співпраця МХП з людьми, які мають зв'язок із Трампом.

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Деталі співпраці

  • Американська консалтингова компанія American Global Strategies (AGS) має відіграти ключову роль у посиленні глобальних позицій МХП та розширенні експортного потенціалу, йдеться у релізі. Мета партнерства – зміцнити продовольчу безпеку на міжнародному ринку.
  • Співпраця з AGS – це етап трансформації МХП у міжнародну кулінарну компанію. Вона має відкрити нові можливості для інтеграції у світові ринки та зміцнення продовольчої безпеки у глобальному масштабі.
  • AGS – це стратегічна консалтингова компанія, яка спеціалізується на оцінці геополітичних ризиків, міжнародній бізнес-стратегії, консультуванні у сферах оборони та безпеки, йдеться у релізі. Компанія консультує клієнтів у аерокосмічній, оборонній, технологічній, енергетичній, фінансовій та інших сферах. Допомагає підприємствам розширювати глобальну присутність, мінімізувати ризики та зміцнювати конкурентні позиції в умовах зростаючої нестабільності у світі.

Команда AGS

  • Засновник та керівник компанії Роберт О’Браєн мав посади в адміністраціях Джорджа Буша – молодшого, Барака Обами та Дональда Трампа. В першій адміністрації Трампа він був спецпредставником з питань заручників (2018–2019) та радником з нацбезпеки (2019–2021), на якій замінив Джона Болтона.
  • О`Браєн обіймав посаду найдовше з усіх чотирьох радників з нацбезпеки у першій адміністрації Трампа. В другій адміністрації Трампа увійшов до Консультативної ради з питань розвідки при президенті США.
  • CEO компанії – Александер Б. Грей, який був заступником О’Браєна в Раді нацбезпеки у першій каденції Трампа. Два невиконавчих віцепрезиденти – експрем’єр Австралії (2018–2022) Скотт Моррісон та Ларрі Кудлоу, ведучий програми Kudlow на американському консервативному каналі FOX Business Network.

Американський трек МХП

  • На сайті AGS стратегічним партнером вказано компанію Ballard Partners. Це – лобістська компанія Браяна Балларда, який був особистим лобістом Трампа у Флориді та був одним з ключових фандрейзерів виборчої кампанії Трампа у 2024-му, за даними NYT. Ще у 2018-му американські медіа характеризували Балларда як одного з найвпливовіших лобістів у «Вашингтоні Трампа».
  • З Ballard Partners з липня 2024-го співпрацювала MHP Food Trading – дубайська «дочка» МХП, йдеться у звітах в базі даних Сенату США. Найсвіжіший звіт датується 19 січня 2025-го та стосується четвертого кварталу 2024-го.
  • Інтереси MHP Food Trading представляли три лобісти, згідно зі звітом. Це сам Баллард, Ден Макфол, Хантер Морген – всі вони колись працювали з Трампом, на нього або в його командах. В інтересах MHP Food Trading вони працювали з Сенатом та Палатою представників Конгресу США з питань «доступу до ринків для сільського господарства та торговельних/тарифних пільг». Ціна послуг – $80 000 за квартал.
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