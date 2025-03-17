МХП Юрия Косюка начала работать с консалтинговой компанией экс-советника Трампа по нацбезопасности

Компания МХП Юрия Косюка начала сотрудничество с американской консалтинговой компанией American Global Strategies, которую основал и возглавляет Роберт О'Брайен, советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа во время его первого срока. Об этом стало известно из пресс-релиза, который предоставил Forbes Ukraine пресс-офис МХП.
Это не первое сотрудничество МХП с людьми, имеющими связь с Трампом.
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Детали сотрудничества
- Американская консалтинговая компания American Global Strategies (AGS) должна сыграть ключевую роль в усилении глобальных позиций МХП и расширении экспортного потенциала, говорится в релизе. Цель партнерства – укрепить продовольственную безопасность на международном рынке.
- Сотрудничество с AGS – это этап трансформации МХП в международную кулинарную компанию. Он должен открыть новые возможности для интеграции в мировые рынки и укрепления продовольственной безопасности в глобальном масштабе.
- AGS – это стратегическая консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке геополитических рисков, международной бизнес-стратегии, консультировании в сфере обороны и безопасности, говорится в релизе. Компания консультирует клиентов в аэрокосмической, оборонной, технологической, энергетической, финансовой и других областях. Помогает предприятиям расширять глобальное присутствие, минимизировать риски и укреплять конкурентные позиции в условиях растущей нестабильности в мире.
Команда АГС
- Основатель и руководитель компании Роберт О'Брайен занимал должности в администрациях Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа. В первой администрации Трампа он был спецпредставителем по заложникам (2018–2019) и советником по нацбезопасности (2019–2021), на которой заменил Джона Болтона.
- О`Брайен занимал должность дольше всех четырех советников по нацбезопасности в первой администрации Трампа. Во второй администрации Трампа вошел в Консультативный совет по вопросам разведки при президенте США.
- CEO компании – Александер Б. Грей, бывший заместителем О'Брайена в Совете нацбезопасности в первой каденции Трампа. Два неисполнительных вице-президента – экс-премьер Австралии (2018–2022) Скотт Моррисон и Ларри Кудлоу, ведущий программы Kudlow на американском консервативном канале FOX Business Network.
Американский трек МХП
- На сайте AGS стратегическим партнером указана компания Ballard Partners. Это лоббистская компания Брайана Балларда, который был личным лоббистом Трампа во Флориде и одним из ключевых фандрейзеров избирательной кампании Трампа в 2024-м, по данным NYT. Еще в 2018 году американские медиа характеризовали Балларда как одного из самых влиятельных лоббистов в «Вашингтоне Трампа».
- С Ballard Partners с июля 2024 сотрудничала MHP Food Trading – дубайская «дочка» МХП, говорится в отчетах в базе данных Сената США. Самый свежий отчет датируется 19 января 2025 года и касается четвертого квартала 2024 года.
- Интересы MHP Food Trading представляли три лоббиста, согласно отчету. Это сам Баллард, Дэн Макфол, Хантер Морген – все они работали с Трампом, на него или в его командах. В интересах MHP Food Trading они работали с Сенатом и Палатой представителей Конгресса США по «доступу на рынки для сельского хозяйства и торговых/тарифных льгот». Цена услуг – $80 000 в квартал.
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