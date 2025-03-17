МХП Юрия Косюка начала работать с консалтинговой компанией экс-советника Трампа по нацбезопасности

Компания МХП Юрия Косюка начала сотрудничество с американской консалтинговой компанией American Global Strategies, которую основал и возглавляет Роберт О'Брайен, советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа во время его первого срока. Об этом стало известно из пресс-релиза, который предоставил Forbes Ukraine пресс-офис МХП.

Это не первое сотрудничество МХП с людьми, имеющими связь с Трампом.