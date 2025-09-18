Національний банк України оголосив про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Процес розпочнеться з 1 жовтня 2025 року, повідомила пресслужба НБУ.

Деталі

Монети залишаться платіжним засобом, тобто українці можуть надалі використовувати їх у розрахунках. Водночас банки припинять видавати 10 копійок з кас, а нові монети цього номіналу більше не карбуватимуться. Усі монети, що надходитимуть у банки, будуть вилучатися з обігу та передаватися до НБУ для утилізації.

За даними Нацбанку, наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд монет, з яких 4,1 млрд – це 10 копійок. Це становить майже 27,4% від загальної кількості монет в обігу.

У регуляторі пояснюють, що попит на цей номінал істотно знизився. Його вилучення дозволить скоротити витрати на виготовлення, обробку, транспортування та зберігання готівки. На відміну від 10 копійок, попит на монети номіналом 50 копійок залишається сталим – у 2025 році планується карбування ще 20 млн таких монет.

У разі відсутності монет номіналом 10 копійок під час готівкових розрахунків загальна сума в чеку буде заокруглюватися. Безготівкові розрахунки заокругленню не підлягають.

«Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів», — наголосили у Нацбанку.

Контекст

Рішення НБУ є частиною ширшої стратегії оновлення готівкового обігу в Україні. Раніше було вилучено з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, а також банкноти старих зразків.

З 1 жовтня 2020 року НБУ розпочав вилучення банкнот номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років, а з 1 січня 2023 року – банкнот номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень тих самих зразків. Їх замінили обіговими монетами номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень 2018 року випуску, а також банкнотами номіналом 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень зразків 2014 року та пізніших випусків.

2 вересня, у день запровадження гривні як української грошової одиниці, голова НБУ Пишний озвучив свою пропозицію змінити назву українських розмінних монет з «копійок» на «шаги» (у множині наголос на першому складі, але у родовому відмінку – на другому).

Затвердити таку ініціативу має Верховна Рада, оскільки назва «копійка» закріплена у ст. 32 Закону «Про Національний банк України».