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На Rozetka продажі української продукції торік зросли майже на 35%. Що купували найчастіше

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Понад половина клієнтів маркетплейсу Rozetka в 2024 році купували товари саме українських виробників, повідомила пресслужба ритейлера 24 січня. Продажі продукції вітчизняного виробництва зросли майже на 35% порівняно з довоєнним 2021-м. 

Ключові факти

  • На платформі представлено понад 12 500 українських брендів, з яких майже 3000 зʼявилися в 2024 році.
  • Найпопулярнішими категоріями серед українських брендів є:
  1. чай, кава та солодощі (цукерки в коробках), їжа швидкого приготування;
  2. корми для кішок і наповнювачі для туалетів;
  3. кабелі, адаптери та чохли для смартфонів, флеш-памʼять USB;
  4. товари для дому та авто: туалетний папір, паперові рушники, подушки, рідини для склоомивачів;
  5. алкогольні напої: коньяк, бренді, шампанське, тихе вино
  • Серед проданих товарів від українських брендів найбільший приріст минулого року показали павербанки, продажі яких зросли аж на 200%. 
  • На другому місці – українська термопродукція – зростання у понад 123%. На третьому – товари для йоги (+96%). На четвертому та п’ятому місці із збільшенням продажів у 66% опинилися спеції та приправи і настільні лампи від українських компаній.
  • Серед нових українських брендів, які зʼявилися за останній рік на маркетплейсі, в трендах розвитку категорії постільної білизни, сумок, люстр, штатних головних пристроїв в автомобілі й для захисту двигуна.
  • До пʼятірки українських товарів, які купували найчастіше в 2024 році, увійшли: набір Spell для неї, набір подушок Sleepingg, джгут-турнікет SICH, колекція чаю Lovare Great Partea Collection та ліхтар акумуляторний портативний RZTK Light COB.

Контекст

Rozetka − найбільший онлайн-ритейлер в Україні. Заснували компанію в 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital. 

На платформі представлені понад 20 млн товарів у майже 4000 категорій. Мережа має 500 офлайн-магазинів в 150 містах України.

Консолідований виторг онлайн-ритейлера за 2023 рік сягнув 45 млрд грн. За даними SimilarWeb, трафік платформи сягнув 398,5 млн відвідувань. 

Протягом «чорної пʼятниці» у найбільшого онлайн-ритейлера в Україні середній чек зріс на 40%, а в лідерах продажів опинилися дорожчі товари, зокрема віскі й мобільні телефони.

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