Национальное антикоррупционное бюро заявило, что участники схемы в сфере энергетики могли легализовать около $100 млн, говорится в официальном сообщении НАБУ 10 ноября. По информации Бюро, владельцы помещения в центре Киева – семья экс-нардепа, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.

Подробности

«Функцию легализации незаконно полученных средств возлагали на отдельный офис, расположенный в центре Киева», отметили в НАБУ.

По данным следствия, помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

В Бюро отмечают, что через этот офис велся строгий учет наличных денег, так называемая «черная бухгалтерия», а также отмывание средств через сеть компаний-нерезидентов. Часть сделок, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

«За предоставление услуг не членам организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм», – уточнили в НАБУ.

По оценкам следствия, через так называемую «прачечную» могло пройти около $100 млн.

Контекст

Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал 95», сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следственные действия также произвели у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики, сообщили источники NV в правоохранительных органах. Позже НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей в рамках расследования дела якобы о коррупции в энергетической сфере.

По данным НАБУ, в «Энергоатоме» действовала схема «шлагбаум»: поставщиков заставляли давать «откаты» 10–15% от контрактов под угрозой блокирования платежей или исключения из списка контрагентов. В деле фигурируют заместитель руководителя Фонда госимущества и бывший правоохранитель – они якобы влияли на кадровые назначения, тендеры и движение средств через связи в Минэнерго и компании.