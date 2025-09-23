Нафта продовжує дешевшати п’ятий день поспіль через побоювання перенасичення ринку після попередньої угоди між федеральним урядом Іраку та курдською адміністрацією про відновлення експорту через Туреччину, пише Reuters .

Деталі

У вівторок, 23 вересня, ф’ючерси на Brent знизилися на 0,51% до $66,23 за барель, а американська WTI подешевшала на 0,47% до $61,99. За останні п’ять сесій котирування Brent впали на 3%, WTI – на 4%.

Головним чинником тиску на ціни залишаються побоювання надлишкової пропозиції та невизначеність із попитом наприкінці року, пояснив старший аналітик LSEG Ан Фам.

Угода, досягнута 22 вересня дозволить відновити постачання близько 230 000 барелів нафти на добу з Іракського Курдистану, які були призупинені з березня 2023 року.

Контекст

Це відбувається на тлі прогнозів Міжнародного енергетичного агентства про швидше зростання глобальної пропозиції нафти у 2024 році та можливий надлишок у 2026-му через збільшення видобутку країнами ОПЕК+ і постачаннями з інших регіонів.

Водночас ринок залишається чутливим до ризиків: інвестори стежать за можливим посиленням санкцій ЄС проти російської нафти та ескалацією напруженості на Близькому Сході.

За даними опитування Reuters, запаси сирої нафти у США минулого тижня зросли, тоді як бензину та дистилятів – скоротилися. Додатково тиск на ринок чинять дані JODI, які свідчать, що у липні експорт нафти Саудівської Аравії знизився до мінімуму за чотири місяці.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти України припиниться, якщо ціни на нафту впадуть і Росія втратить доходи від продажу енергоносіїв.