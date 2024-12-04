Набсовет «Нафтогаза» назначил и.о. главы правления группы

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«Заседание наблюдательного совета завершено, – говорит заместитель главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко. – Избран и.о. Роман Чумак». Решение принято единогласно – семь голосов «за».

Кроме этого, наблюдательный совет согласовал начало отбора нового руководителя «Нафтогаза». «Приложим все усилия, чтобы завершить процесс отбора кандидата к концу первого квартала 2025-го», – надеется Бойко.

Контекст

Роман Чумак работает в «Нафтогазе» около 20 лет. С сентября 2021 года – член правления компании. Специализируется на сотрудничестве с банками и финансовыми учреждениями, привлечении финансирования, балансировании ликвидности группы, осуществлении операций с ценными бумагами.

3 декабря Верховная Рада назначила руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышева в правительство на должность вице-премьера – министра национального единства. Глава НАК сам хотел перейти в правительство, но при условии, что получит должность вице-премьера, отмечают четыре несвязанных между собой собеседника в Раде, Офисе президента и «Нафтогазе». Два из них говорят, что это может объясняться давней мечтой Чернышева стать премьером. «Он считает, что вице-премьерство упростит ему путь к премьерству», – делится один из собеседников. Впервые ОП рассматривал Чернышева на должность премьера еще в августе 2022 года.

Чернышев, 47, возглавил «Нафтогаз» в ноябре 2022-го после внезапного увольнения Юрия Витренко. До этого Чернышев с марта 2020 года возглавлял Министерство развития общин и территорий. «Главное преимущество Чернишева – он неконфликтный и умеет найти с каждым общий язык, – пояснял причину назначения в 2022-м собеседник Forbes Ukraine в ОП. У него хорошие отношения с Ермаком и Зеленским.

«Нафтогаз» – крупнейшая государственная компания с выручкой 245 млрд грн и прибылью 23,1 млрд грн в 2023 году. Ее «дочки» производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.