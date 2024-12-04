Набсовет «Нафтогаза» назначил и.о. главы правления группы

Наблюдательный совет крупнейшей государственной компании «Нафтогаз Украины» назначил и.о. главы правления Романа Чумака после увольнения Алексея Чернышева. Чумак занимал должность финансового директора компании. Об этом Forbes уведомила заместитель главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталия Бойко.
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Подробности
- «Заседание наблюдательного совета завершено, – говорит заместитель главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко. – Избран и.о. Роман Чумак». Решение принято единогласно – семь голосов «за».
- Кроме этого, наблюдательный совет согласовал начало отбора нового руководителя «Нафтогаза». «Приложим все усилия, чтобы завершить процесс отбора кандидата к концу первого квартала 2025-го», – надеется Бойко.
Контекст
Роман Чумак работает в «Нафтогазе» около 20 лет. С сентября 2021 года – член правления компании. Специализируется на сотрудничестве с банками и финансовыми учреждениями, привлечении финансирования, балансировании ликвидности группы, осуществлении операций с ценными бумагами.
3 декабря Верховная Рада назначила руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышева в правительство на должность вице-премьера – министра национального единства. Глава НАК сам хотел перейти в правительство, но при условии, что получит должность вице-премьера, отмечают четыре несвязанных между собой собеседника в Раде, Офисе президента и «Нафтогазе». Два из них говорят, что это может объясняться давней мечтой Чернышева стать премьером. «Он считает, что вице-премьерство упростит ему путь к премьерству», – делится один из собеседников. Впервые ОП рассматривал Чернышева на должность премьера еще в августе 2022 года.
Чернышев, 47, возглавил «Нафтогаз» в ноябре 2022-го после внезапного увольнения Юрия Витренко. До этого Чернышев с марта 2020 года возглавлял Министерство развития общин и территорий. «Главное преимущество Чернишева – он неконфликтный и умеет найти с каждым общий язык, – пояснял причину назначения в 2022-м собеседник Forbes Ukraine в ОП. У него хорошие отношения с Ермаком и Зеленским.
«Нафтогаз» – крупнейшая государственная компания с выручкой 245 млрд грн и прибылью 23,1 млрд грн в 2023 году. Ее «дочки» производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.
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