Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Юрія Каціона

Юрій Каціон стане головою правління Ощадбанку /Артем Галкін

Юрій Каціон стане головою правління Ощадбанку Фото Артем Галкін

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління – ним став заступник голови з корпоративного бізнесу Юрій Каціон. Про це 5 листопада повідомили в банку.

  • Призначення відбудеться після схвалення кандидатури НБУ, як того вимагають процедури. Наглядова рада подякувала Сергію Наумову за п’ять років керівництва, високий професіоналізм і відданість.
  • Каціон працює в банківській сфері 27 років, з них 24 – в Ощадбанку. Почавши з посади головного економіста, він дійшов до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016), а з 2022 року став заступником голови правління з цього напряму.
  • Випускник Київського національного економічного університету, магістр з управління банківськими інвестиціями. Має досвід у складних інвестиційних проектах, структуруванні угод з МФО, експертизу в аграрній і переробній промисловості, ПЕК, нафтопереробці, будівництві, металургії та ритейлі.
  • У червні 2024 року Каціон став секретарем Ради підтримки підприємництва при президентові України (77 учасників). Брав участь у розробці нормативних документів Ощадбанку, НБУ та законів – зокрема щодо держпідтримки ключових галузей економіки під час війни.

Контекст 

Ощадбанк є другим за розміром банком України після ПриватБанку, з активами у 479,1 млрд грн на вересень 2025 року. Його частка становить 12,3% від загальних активів банківського сектору.

