Наблюдательный совет Ощадбанка избрал главой правления Юрия Кациона

Юрий Кацион станет главой правления Ощадбанка /Артем Галкин

Юрий Кацион станет главой правления Ощадбанка Фото Артем Галкин

Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового главу правления – им стал заместитель главы по корпоративному бизнесу Юрий Кацион. Об этом 5 ноября сообщили в банке.

  • Назначение состоится после одобрения кандидатуры НБУ, как того требуют процедуры. Наблюдательный совет поблагодарил Сергея Наумова за пять лет руководства, высокий профессионализм и преданность.
  • Кацион работает в банковской сфере 27 лет, из них 24 – в Ощадбанке. Начав с должности главного экономиста, он дошел до директора департамента корпоративного бизнеса (2016), а с 2022-го стал заместителем главы правления по этому направлению.
  • Выпускник Киевского национального экономического университета, магистр управления банковскими инвестициями. Обладает опытом в сложных инвестиционных проектах, структурировании соглашений по МФО, экспертизе в аграрной и перерабатывающей промышленности, ТЭК, нефтепереработке, строительстве, металлургии и ритейле.
  • В июне 2024 года Кацион стал секретарем Совета поддержки предпринимательства при президенте Украины (77 участников). Участвовал в разработке нормативных документов Ощадбанка, НБУ и законов – в частности, по господдержке ключевых отраслей экономики во время войны.

Контекст

Ощадбанк является вторым по размеру банком Украины после ПриватБанка с активами в 479,1 млрд грн на сентябрь 2025-го. Его доля составляет 12,3% от общих активов банковского сектора.

