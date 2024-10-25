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Rheinmetall передала Україні додаткові 20 БМП Marder

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Німецька компанія Rheinmetall передала ЗСУ 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від російської агресії, йдеться у пресрелізі. Постачання відбулося наприкінці вересня.

Німеччина займає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.

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Ключові факти

  • Після передачі техніки загальна кількість бойових машин, поставлених безпосередньо в Україну або в рамках обмінів, досягла близько 200 одиниць. 
  • Останнє замовлення на постачання 20 Marder фінансується урядом Німеччини.
  • Версія Marder 1A3, що поставляється Rheinmetall в Україну, оснащена додатковими лазерними далекомірами для ефективного та точного ураження цілей. 

Контекст

Marder – одна з найперевіреніших систем озброєння такого роду у світі. Вона кілька разів модернізувалась, а її бойові характеристики покращувалися. 

Перше постачання 20 бойових машин цього типу було організовано Rheinmetall від імені уряду Німеччини в березні 2023 року. Ще навесні 2022-го компанія Rheinmetall почала приймати та відновлювати БМП Marder 1A3 із запасів Бундесверу – спочатку власним коштом. З того часу бойові машини ремонтуються для негайного розгортання. Роботи проводяться на майданчиках корпорації в Унтерлюсі та Касселі.

До кінця 2024 року уряд Німеччини планував спрямувати на військову підтримку України понад €1,4 млрд. Це на €397 млн більше, ніж передбачено в бюджеті, тому для додаткових витрат потрібна була згода Бундестагу.

5 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення 17 додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для України, щоб допомогти відбивати російські атаки.

25 вересня Бундестаг погодив збільшення військової допомоги Україні приблизно на €400 млн. 

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