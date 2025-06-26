Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко 26 червня реорганізував департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Про це він повідомив у соцмережах. Він наголосив, що реорганізація не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в межах евроінтеграційних процесів.

Ключові факти

За словами генпрокурора, підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але «не виправдав очікувань», і «на практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур».

Водночас бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту, наголосив Кравченко.

Він додав, що «підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати», але «бізнес теж повинен працювати у правових межах».

Головним фокусом, за словами нового генпрокурора, стане медіація.

«Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях – керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для розв’язання нагальних питань», – пояснив він.

Контекст

17 червня Верховна Рада підтримала призначення генеральним прокурором України Руслана Кравченка. 21 червня президент Володимир Зеленський призначив Кравченка генпрокурором.

Наприкінці 2024 року Кравченко очолив Державну податкову службу. Він із квітня 2023-го займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2020 до 2021 року Кравченко працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора.

З 2019 до 2020 року він був заступником військового прокурора Центрального регіону. Кравченко з 2015 до 2019 року працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури. Був прокурором у справі, де експрезидента Віктора Януковича визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Чи зможе Кравченко змінити роботу генпрокуратури та вибудувати незалежність органу – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.