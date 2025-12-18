Група осіб 17 грудня увірвалась до паркінгу торговельно-офісного комплексу Gulliver у Києві та забарикадувалась у технічних приміщеннях. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку від 18 грудня. Доповнено. ТОВ «Три О» спростувало свою причетність до інциденту.

Деталі

До паркінгу ТОК Gulliver 17 грудня увірвалась група чоловіків у супроводі осіб, які представлялись адвокатами та керівниками ТОВ «Автопарк Центр», повідомив Ощадбанк.

ТОВ «Автопарк Центр» в пресслужбі банку пов’язують із колишнім власником багатофункціонального комплексу Gulliver Віктором Поліщуком. У компанії був підписаний довгостроковий договір оренди цього паркінгу. Власниця ТОВ – Ірина Баранова, випливає з YouControl.

В обґрунтування своїх дій «адвокати та керівники» посилались на ухвалу Господарського суду м. Києва від 16 грудня 2025 року, яку виніс суддя Спичак О.М. Державні банки заявляють, що жодних прав на приміщення ця компанія не має, а всі договори оренди припинились після звернення стягнення на предмет іпотеки.

«Виконавче провадження не відкривалось, державні виконавці документів банкам не пред’являли», – йдеться в повідомленні банку.

Доповнено. ТОВ «Три О» заявляє, що не має інформації про захоплення технічних приміщень паркінгу ТРЦ Gulliver і не було причетне до подій, про які повідомив «Ощадбанк». У своєму коментарі компанія наголошує, що не пов’язана з ТОВ «Автопарк Центр» та його діями, а поширену банком інформацію вважає «недостовірною і такою, що потребує спростування».

Контекст

У п’ятницю, 12 грудня, для відвідувачів відкрили перший та мінус перший поверхи київського ТРЦ Gulliver. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку у коментарі Forbes Ukraine.

Підготовку до стягнення Gulliver банки почали в листопаді 2024 року, сама процедура стартувала в березні 2025-го.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.

З 30 жовтня Gulliver закрили. Зокрема, не працюють торгова частина та частина офісних площ. Офісна вежа А відкрита для орендарів.

Як зазначають в Ощадбанку, після реєстрації права власності за держбанками колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації. Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси.

Компанія «Три О» заявила, що Gulliver було зупинено не через аварії чи техногенні загрози, а за рішенням Ощадбанку. «Три О» оскаржує в суді державну реєстрацію права власності на об’єкт.