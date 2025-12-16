Влада Бельгії назвала гарантії Єврокомісії недостатніми для використання заморожених російських активів як репараційний кредит для Україні. Про це повідомили Politico четверо європейських дипломатів за підсумками переговорів 15 грудня.

Деталі

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Бельгії запропонували доступ до фінансування в необхідному обсязі в разі судових позовів або інших заходів у відповідь з боку Росії.

Країні пообіцяли підтримку ЄС незалежно від фінансових зобовʼязань окремих учасників асоціації. Кошти не будуть перераховані Україні до тих пір, поки Брюсселю офіційно не будуть надані відповідні гарантії.

Представники Бельгії відхилили ці пропозиції через те, що на їхню думку, зобовʼязання ЄС не захищають країну від «непропорційних ризиків». Бельгійські чиновники наголошують, що без задоволення їхніх вимог російські кошти на депозитних рахунках Euroclear не будуть розблоковані.

Дипломати зазначили, що будь-які спроби ігнорувати позицію Брюсселя «безглузді». Однак один чиновник ЄС наголосив, що для допомоги Україні немає альтернативи арешту російських активів. «Ми досягнемо цього. Це лише питання часу», – сказало джерело Politico.

Контекст

У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання цього кредиту. Оскільки Euroclear розташований на її території, країна побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає гарантованого захисту від можливих наслідків для себе.

Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, Угорщина та Словаччина виступили проти плану Єврокомісії з надання Україні репараційного кредиту.

У грудні Бельгія просила ЄС створити фінансову «подушку» на випадок помсти Кремля. 12 грудня уряди ЄС погодилися на безстрокове замороження активів російського центробанку, що перебувають у Європі.

15 грудня Центробанк Росії подав позов проти бельгійського Euroclear на $229 млрд через заморожені активи.

18–19 грудня на саміті Євроради, який збере лідерів та прем’єрів ЄС, вирішиться доля репараційного кредиту на €140 млрд для України. Цю концепцію ще на початку грудня представила Єврокомісія.

Робоча версія – кредит буде розділено на дві частини: закупівлю та виробництво зброї й бюджетну підтримку на €90 млрд у 2026–2027 роках, повідомила 12 грудня у Facebook голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.