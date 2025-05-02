Бізнес почав отримувати від податкової листи із попередженнями про порушення

Понад 1000 суб’єктів роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет, спрямовані на запобігання можливим порушенням у сфері розрахунків. Вперше Державна податкова служба (ДПС) зробила акцент на профілактиці, а не на санкціях. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко 2 травня.

Деталі

За його словами, податківці проаналізували фіскальні чеки за березень 2025 року і виявили, що в операціях цих суб’єктів відсутні записи про готівкові розрахунки. Це може вказувати на непроведення готівкових операцій через реєстратори розрахункових операцій (РРО).

У повідомленнях податкова служба закликає підприємців перевірити свої попередні господарські операції та не проводити розрахунки без використання РРО під час продажу товарів.

Ці листи мають профілактичний характер, а своєчасне виправлення недоліків дозволить бізнесу уникнути підстав для перевірок, які ДПС може ініціювати за наявності ознак порушень, відповідно до Податкового кодексу, повідомив Кравченко

Він наголосив, що такі комунікаційні заходи ДПС впроваджує для заохочення добровільної сплати податків і дотримання податкової дисципліни. Що відповідає Національній стратегії доходів, спрямованій на підвищення довіри до податкової служби та добровільного виконання податкових зобов’язань.

Контекст

У жовтні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1154, яка посилила контроль за перевіркою податкових накладних. Це спричинило блокування понад 1 млн накладних. Представники бізнесу зазначали, що обмеження зачіпають не лише сумнівні операції, а й діяльність добросовісних компаній.

У лютому 2025 року частка заблокованих накладних зменшилася майже вдвічі – до 0,39%, а з початку року 9300 суб’єктів господарювання були виключені з категорії ризикових, повідомила Державна податкова служба.

У березні ДПС запропонувала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних, передавши відповідні пропозиції до Міністерства фінансів. Очікується, що оновлення постанови №1165 зменшить кількість блокувань накладних.