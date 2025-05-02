Бізнес почав отримувати від податкової листи із попередженнями про порушення

Понад 1000 суб’єктів роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет, спрямовані на запобігання можливим порушенням у сфері розрахунків. Вперше Державна податкова служба (ДПС) зробила акцент на профілактиці, а не на санкціях. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко 2 травня.
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Деталі
- За його словами, податківці проаналізували фіскальні чеки за березень 2025 року і виявили, що в операціях цих суб’єктів відсутні записи про готівкові розрахунки. Це може вказувати на непроведення готівкових операцій через реєстратори розрахункових операцій (РРО).
- У повідомленнях податкова служба закликає підприємців перевірити свої попередні господарські операції та не проводити розрахунки без використання РРО під час продажу товарів.
- Ці листи мають профілактичний характер, а своєчасне виправлення недоліків дозволить бізнесу уникнути підстав для перевірок, які ДПС може ініціювати за наявності ознак порушень, відповідно до Податкового кодексу, повідомив Кравченко
- Він наголосив, що такі комунікаційні заходи ДПС впроваджує для заохочення добровільної сплати податків і дотримання податкової дисципліни. Що відповідає Національній стратегії доходів, спрямованій на підвищення довіри до податкової служби та добровільного виконання податкових зобов’язань.
Контекст
У жовтні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1154, яка посилила контроль за перевіркою податкових накладних. Це спричинило блокування понад 1 млн накладних. Представники бізнесу зазначали, що обмеження зачіпають не лише сумнівні операції, а й діяльність добросовісних компаній.
У лютому 2025 року частка заблокованих накладних зменшилася майже вдвічі – до 0,39%, а з початку року 9300 суб’єктів господарювання були виключені з категорії ризикових, повідомила Державна податкова служба.
У березні ДПС запропонувала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних, передавши відповідні пропозиції до Міністерства фінансів. Очікується, що оновлення постанови №1165 зменшить кількість блокувань накладних.
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