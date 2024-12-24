Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием – Чернышев

Вицепремьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышев заявляет, что 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по правам человека 23 декабря, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

По словам Чернышева, 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, если будет решен вопрос с бронированием.

«Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так – как оно есть», – сказал он.

Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства. В частности, при министерстве будет создано Агентство национального единства, а далее Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы «Хабы единства» (Unity Hub).

В связи с чем, по его словам, в будущих «Хабах единства» за рубежом должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Чернышев сообщил, что Миннацединства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.

Контекст

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План внутренней устойчивости Украины, содержащий 10 пунктов. Тогда президент сообщил, что будет создано Министерство объединения Украины, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества. До конца года должны были представить на утверждение кандидатуру министра.

3 декабря Рада назначила Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства. Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

Алексей Чернышев возвращается в правительство после двухлетнего перерыва во главе «Нафтогаза». Почему он решил возглавить Министерство единства и с чем оставляет крупнейшую государственную компанию страны, читайте в материале Forbes Ukraine.