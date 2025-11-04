У лондонській лікарні після тривалої хвороби помер мільярдер, голова індійського конгломерату Hinduja Group Гопічанд Хіндуджа, повідомляють джерела Financial Times. Про смерть бізнесмена також пишуть The Guardian та NDTV. Гопі Хіндуджі було 85 років.
Деталі
- Гопі Хіндуджа приєднався до сімейного бізнесу в 1959 році; компанія була заснована в Індії та Ірані на початку XX століття. Він допоміг перетворити скромну торговельну фірму на потужний конгломерат, зазначає FT. Нині Hinduja Group, за даними видання, інвестує «в усе»: банківські послуги, нерухомість, нафту, індустрію розваг і комерційні перевезення.
- Хіндуджа разом зі старшим братом Срічандом переїхав до Лондона в 1980-х, звідки й керував Hinduja Group. Срічанд помер у 2023 році.
- У 2024 році сім’я опинилася в центрі гучного скандалу. Швейцарський суд засудив членів родини Хіндуджа до тюремного ув’язнення за експлуатацію працівників, привезених з Індії. Пракаш і Камаль Хіндуджа (брат і невістка Гопі Хіндуджі) отримали по чотири з половиною роки, їхній син Аджай та його дружина Намрата – по чотири роки.
- У 2025 році Гопі Хіндуджа з родиною очолили рейтинг найбагатших людей Великої Британії за версією The Sunday Times. Видання оцінило їхні статки в 35,3 млрд фунтів стерлінгів ($46 млрд).
Контекст
Hinduja Group – це багатогалузева транснаціональна група компаній, що працює в понад 100 країнах і охоплює такі сфери, як автомобілебудування, нафтогазова галузь, банківська справа, цифрові технології, нерухомість, охорона здоровʼя та медіа. Заснована у 1914 році, нині вона є одним із провідних фінансово-промислових конгломератів Індії.
