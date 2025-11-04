У лондонській лікарні після тривалої хвороби помер мільярдер, голова індійського конгломерату Hinduja Group Гопічанд Хіндуджа, повідомляють джерела Financial Times . Про смерть бізнесмена також пишуть The Guardian та NDTV . Гопі Хіндуджі було 85 років.

Деталі

Гопі Хіндуджа приєднався до сімейного бізнесу в 1959 році; компанія була заснована в Індії та Ірані на початку XX століття. Він допоміг перетворити скромну торговельну фірму на потужний конгломерат, зазначає FT. Нині Hinduja Group, за даними видання, інвестує «в усе»: банківські послуги, нерухомість, нафту, індустрію розваг і комерційні перевезення.

Хіндуджа разом зі старшим братом Срічандом переїхав до Лондона в 1980-х, звідки й керував Hinduja Group. Срічанд помер у 2023 році.

У 2024 році сім’я опинилася в центрі гучного скандалу. Швейцарський суд засудив членів родини Хіндуджа до тюремного ув’язнення за експлуатацію працівників, привезених з Індії. Пракаш і Камаль Хіндуджа (брат і невістка Гопі Хіндуджі) отримали по чотири з половиною роки, їхній син Аджай та його дружина Намрата – по чотири роки.

У 2025 році Гопі Хіндуджа з родиною очолили рейтинг найбагатших людей Великої Британії за версією The Sunday Times. Видання оцінило їхні статки в 35,3 млрд фунтів стерлінгів ($46 млрд).

Контекст

Hinduja Group – це багатогалузева транснаціональна група компаній, що працює в понад 100 країнах і охоплює такі сфери, як автомобілебудування, нафтогазова галузь, банківська справа, цифрові технології, нерухомість, охорона здоровʼя та медіа. Заснована у 1914 році, нині вона є одним із провідних фінансово-промислових конгломератів Індії.