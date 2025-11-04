В лондонской больнице после продолжительной болезни скончался миллиардер, глава индийского конгломерата Hinduja Group Гопичанд Хиндуджа, сообщают источники Financial Times . О смерти бизнесмена также пишут The Guardian и NDTV . Гопи Хиндудже было 85 лет.

Подробности

Гопи Хиндуджа присоединился к семейному бизнесу в 1959 году; компания была основана в Индии и Иране в начале XX столетия. Он помог превратить скромную торговую фирму в мощный конгломерат, отмечает FT. В настоящее время Hinduja Group, по данным издания, инвестирует «во все»: банковские услуги, недвижимость, нефть, индустрию развлечений и коммерческие перевозки.

Хиндуджа вместе со старшим братом Сричандом переехал в Лондон в 1980-х, откуда и руководил Hinduja Group. Сричанд умер в 2023 году.

В 2024 году семья очутилась в центре громкого скандала. Швейцарский суд приговорил членов семьи Хиндуджа к тюремному заключению за эксплуатацию работников, привезенных из Индии. Пракаш и Камаль Хиндуджа (брат и невестка Гопи Хиндуджи) получили по четыре с половиной года, их сын Аджай и его жена Намрата – по четыре года.

В 2025 году Гопи Хиндуджа с семьей возглавили рейтинг самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times. Издание оценило их состояние в 35,3 млрд фунтов стерлингов ($46 млрд).

Контекст

Hinduja Group – это многоотраслевая транснациональная группа компаний, работающая более чем в 100 странах и охватывающая такие сферы, как автомобилестроение, нефтегазовая отрасль, банковское дело, цифровые технологии, недвижимость, здравоохранение и медиа. Основанная в 1914 году, она является одним из ведущих финансово-промышленных конгломератов Индии.