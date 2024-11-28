Податковий закон підкорегують після підписання президентом. Марченко відкинув запровадження податків «заднім числом»

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Верховна Рада планує внести зміни до закону про підвищення податків, щоб уникнути їхнього застосування «заднім числом». Про це пише LIGA.net 28 листопада. Це стосується положень, які передбачали дію нових ставок з 1 жовтня 2024 року.

Деталі

Міністр наголосив, що уряд не збирається запроваджувати «ретроактивні» податки. За його словами, закон про підвищення податків підкорегують після підпису президентом.

«Буде ухвалено інший закон, який дозволить ці речі врахувати. Тобто всі необхідні зміни набуватимуть чинності з 1 грудня 2024 року», – сказав Марченко.

Контекст

17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків. Його було позиціоновано як невідкладний для забезпечення потреб армії цього та наступного року. 4 жовтня профільний комітет рекомендував ухвалити документ у другому читанні, попри висновок Головного юридичного управління ВР про неконституційність окремих положень.

10 жовтня законопроєкт ухвалили в цілому, однак депутати не підтримали підвищення військового збору для фізичних осіб, ФОПів і військових, залишивши ставку на рівні 1,5%. Згодом Верховна Рада відхилила 13 постанов, які перешкоджали його ухваленню.

Попри терміновий статус документа, президент Володимир Зеленський досі його не підписав, перевищивши конституційно встановлені строки майже втричі. Причини затримки залишаються незрозумілими: за даними Forbes Ukraine, співрозмовники в Кабміні, Раді та Офісі президента називають різні фактори, але більшість вважає затягування процесу неочікуваним.

Водночас ефективність законопроєкту істотно знизилася. Якщо початкова редакція передбачала надходження до бюджету 125 млрд грн у 2024 році й 340 млрд грн у 2025-му, то фінальна версія значно зменшила ці суми до 23 млрд грн і 140 млрд грн відповідно.

27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав скасування норми про підвищення податків для ФОПів «заднім числом» у 2024 році.