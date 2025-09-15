Охолодження ажіотажу навколо ляльок Лабубу зупинило одне з найбільших у світі фондових ралі, стерши мільярди доларів із ринкової вартості Pop Mart International Group Ltd. Акції китайського виробника іграшок упали майже на 9%, що стало найбільшим падінням із квітня, а капіталізація компанії втратила близько $13 млрд – приблизно чверть своєї вартості – з моменту досягнення піку 26 серпня. Про це пише Bloomberg 15 вересня.
Деталі
- Акції Pop Mart впали після того, як JPMorgan Chase & Co. знизив рейтинг компанії через слабкі каталізатори зростання та непривабливу оцінку. Незважаючи на це, акції Pop Mart у 2024 році зросли більш ніж на 180% і залишаються лідером індексу Hang Seng.
- «Ми вважаємо, що оцінка акцій передбачає ідеальний сценарій, і будь-яке незначне відхилення від прогнозів чи негативні медійні повідомлення (наприклад, падіння цін на вторинному ринку чи проблеми з ліцензуванням) можуть призвести до погіршення показників», – зазначили аналітики JPMorgan.
- Зниження рейтингу від банку з Волл-стріт сталося на тлі ознак згасання ажіотажу навколо дизайнерських іграшок Pop Mart. Преміум, який раніше мали ляльки Лабубу – плюшеві іграшки з кролячими вушками, популярні серед зірок, таких як Ліса з BlackPink та Девід Бекхем, – зменшується на вторинних ринках у Китаї.
Контекст
У 2024 році акції Pop Mart зросли більш ніж учетверо завдяки ажіотажу навколо Лабубу в багатьох азійських країнах, а цього місяця компанія була додана до індексів Hang Seng та Hang Seng China Enterprises. Наразі акції торгуються з мультиплікатором майже 23 до прогнозованого прибутку за наступні 12 місяців.
У червні ринкова капіталізація Pop Mart досягла $40 млрд, перевищивши сумарну капіталізацію американських гігантів Hasbro та Mattel завдяки шаленій популярності ляльок Лабубу. За перші шість місяців року дохід компанії зріс на 204% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, сягнувши 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд). Для порівняння, у попередньому році зростання виторгу становило 62%. Чистий прибуток Pop Mart злетів на 397%, досягнувши 4,57 млрд юанів ($636 млн).
