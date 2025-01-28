Посли G7 закликали якнайшвидше вирішити ситуацію із АОЗ і продовжити закупівлі

Ключові факти

«G7 рекомендує якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель», – йдеться в заяві.

Посли нагадали, що дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів.

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Контекст

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель і призначити замість неї гендиректора «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова. Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Вранці 24 січня Наглядова рада АОЗ підписала ще на рік контракт із Безруковою. Рада – незалежний орган і не має погоджувати рішення з Міністерством оборони. Голосування, на якому Наглядова рада підтримала продовження контракту з Безруковою, відбулось 20 січня.

Напередодні цього Безрукова заявляла в інтервʼю УП, що її стосунки з міністром оборони Умєровим погіршуються і вона не впевнена, що контракт із нею продовжать. Причина – постачання на фронт неякісних 120-міліметрових мін. Безрукова стверджує, що підписала контракт у перші тижні роботи та не мала шансів цього не зробити.

У вересні минулого року Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Жумаділов. Безрукова очолила АОЗ у січні 2024 року. До цього була членом правління в «Укренерго».