По 1000 грн щомісяця. Уряд анонсував доплату для вчителів із січня

Із наступного року українські вчителі отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі 1000 грн до основної заробітної плати, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання Кабінету Міністрів. Згодом виплату мають збільшити до 2000 грн.

Ключові факти

«З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 грн «на руки», – зазначив очільник уряду.

За його словами, з 1 вересня 2025 року зазначена виплата буде збільшена до 2000 грн кожному вчителю.

Постанова про допомогу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти прийнята на виконання доручення президента.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України», – наголосив прем’єр-міністр.

У Міністерстві освіти пояснили, що вчителі отримають надбавку в розмірі 1000 грн з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків), яка потім зросте до 2000 грн з 1 вересня (2600 грн до сплати податків).

Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності.

Постанова діятиме від 1 січня до кінця воєнного стану, учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, в якому скасують воєнний стан.

Для того, щоб виконати норму Закону України «Про освіту» щодо посадового окладу педагогів у розмірі трьох мінімальних зарплат, додатково потрібно понад 300 млрд грн, нагадали у МОН. Через брак коштів у державному бюджеті й потребу в міжнародних запозиченнях реалізувати це неможливо, тому з 2019 року уряд відтерміновує дію постанови для реалізації цієї норми.

Контекст

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня.

29 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ця програма є частиною комплексного пакету зимової підтримки родин. Наступні кроки передбачатимуть зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні, і розширену програму «Доступні ліки», до якої включать нових отримувачів. Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату – до 21 000 грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 000 українських родин.