«Провісники змін». Forbes відкриває збір заявок у рейтинг «30 до 30» 2025 року

Forbes розпочав підготовку до списку «30 до 30» 2025 року. Ми шукаємо лідерів, віком до 30 років, які мають видатні досягнення в своїй сфері діяльності. Це жінки та чоловіки, які служать в Силах оборони України, створюють стартапи та бізнеси, добиваються рекордів у спорті та досягають важливих змін, в результаті своєї громадської діяльності. Ми хочемо знайти тих, на кого варто рівнятися молодому поколінню українців.

Запропонувати кандидатуру може кожен. Для цього треба заповнити коротку анкету, що знаходиться за цим посиланням. Також можна подати власну кандидатуру. У відповідях просимо вас детально описати досягнення вашого номінанта. Важливий момент: вік кандидата станом на серпень 2025 — го має бути не більшим 30 років. Заявку можна подати до 05.06.2025 включно.

Це вже шостий список «30 до 30», який готує редакція Forbes Ukraine. В різні роки учасниками списку ставали такі не пересічні українці як загиблий захисник, Герой України Дмитро Коцюбайло, керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, продюсерка оскароносного докфільму «20 днів у Маріуполі» Василіса Степаненко, очільник Мінцифри Михайло Федоров, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, перша «ракетка» України Еліна Світоліна та ще понад півтори сотні молодих людей.

Відбір у фінальний список відбувається наступним чином. Редакція аналізує всі подані анкети та формує шорт-лист з кандидатів. З них ми обираємо найкращих. Список буде опубліковано у серпневому числі Forbes Ukraine.

Подати кандидата можна, заповнивши анкету за посиланням.