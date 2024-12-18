Rheinmetall поставлятиме Силам оборони України модулі для 155-мм артилерії. У чому їх особливість

Міністерство оборони України уклало контракт із німецьким концерном Rheinmetall на постачання модулів метальних зарядів для 155-мм артилерії. Про це компанія повідомила 18 грудня у пресрелізі. Rheinmetall – один із найбільших партнерів оборонної промисловості України з початку великої війни.

Деталі

Вартість контракту, який було підписано в IV кварталі 2024 року, оцінюється у €9 млн, йдеться у повідомленні.

Rheinmetall зобовʼязався поставити «кілька десятків тисяч» модулів різних типів у січні 2025 року.

Модулі метальних зарядів для 155-мм артилерії. Фото: Rheinmetall

Контекст

Rheinmetall є одним із лідерів у світі з виробництва великокаліберних боєприпасів і метальних систем.

Модульні заряди найчастіше використовуються в самохідній артилерії із системами автоматичного заряджання гармати. Залежно від дальності програмно може вставлятися кількість модульних зарядів, що дає змогу гнучко керувати стрільбою, зазначив «Мілітарний».

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall виробить для Іспанії пів мільйона 155-мм модульних порохових зарядів. Угода передбачає, що ця країна закупить 500 000 155-мм модульних порохових зарядів у версії для стрільби на великі дальності. Rheinmetall зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну іспанська армія передала Україні артилерійські снаряди та модульні заряди до них.

Наприкінці липня Rheinmetall уклав угоду з українським урядом на будівництво заводу для виробництва боєприпасів в Україні. Замовлення передбачає повне технічне оснащення заводу та його введення в експлуатацію. Загальна вартість проєкту оцінюється в межах від €100 млн.