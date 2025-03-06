США рушат мировой порядок, НАТО может исчезнуть, РФ нацелена на Европу. Залужный выступил на конференции по безопасности в Лондоне

Новая политика США поставила под сомнение единство западного мира, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на конференции в Chatham House в Лондоне 6 марта. По его словам, Вашингтон делает все больше шагов навстречу кремлевскому режиму, в то время как Россия и ось зла пытаются разрушить мировой порядок.

Ключевые факты

Посол подчеркнул, что «мировой порядок изменился и это надо признать». В частности, Белый дом пытается переложить обеспечение безопасности и обороны Европы на ее собственные силы, сказал Залужный.

«Украина сегодня де-факто защищает не только восточную границу НАТО, но и восточную границу Европы. Она продолжает сопротивляться и поэтому стала субъектом международной политики. И без Вооруженных сил Украины уже невозможна новая архитектура европейской безопасности», – подчеркнул он.

Залужный также предположил, что в результате изменения позиции Вашингтона НАТО может прекратить свое существование, пишет BBC.

«Мы видим, что не просто ось зла и Россия пытаются пересмотреть мировой порядок, но и США окончательно рушат этот порядок», – заявил Залужный.

Украинский посол добавил, что переговоры между США и Россией, которую «возглавляет военный преступник» в лице президента Владимира Путина, показали, что Белый дом делает «шаги навстречу Кремлю, чтобы встретиться с ним на полпути».

Он предупредил, что следующей целью Москвы может стать Европа.

При этом Залужный в ходе выступления заявил, что пауза в обмене разведданными, а также принятое решение выступить против резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию в Украине, – это «большой вызов для всего мира».

Контекст

Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Западные чиновники считают, что после этого решения ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил CNN.

Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф «неофициально подтвердил», что США приостановили разведывательные операции. Прекращение обмена разведданными может существенно ослабить способность ВСУ наносить удары по российским войскам и объектам. 5 марта стало известно, что США запретили европейским партнерам, в том числе Великобритании, передавать Украине разведданные. Вашингтон предупредил, что будет строго следить за исполнением запрета через агентства в Киеве.

Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по «укреплению доверия», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц 5 марта.