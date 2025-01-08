Сайт Минюста возобновил работу после кибератаки на госреестры

Веб-сайт Министерства юстиции Украины 8 января возобновил работу после российской кибератаки на государственные реестры 19 декабря 2024 года.

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Веб-сайт Минюста возобновил работу после масштабного сбоя, произошедшего 19 декабря в сетевой инфраструктуре, обеспечивающей функционирование государственных реестров.

После масштабной кибератаки госреестры и сайт министерства временно прекратили работу.

Контекст

19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что произошла одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

Вследствие атаки, организованной россиянами, была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. Несмотря на серьезность атаки, утечки персональных данных не подтверждено.

В общей сложности не работали более 60 госреестров в результате кибератаки россиян на Минюст. Какие последствия и чем грозит украинцам утечка данных, читайте в материале Forbes Ukraine.

26 декабря возобновили бронирование работников на портале «Дія»", которое приостановили после кибератаки на государственные реестры.

30 декабря Минюст возобновил работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки.