Штат GSC Game World вырос в семь раз во время работы над S.T.A.L.K.E.R. 2

Штат украинского разработчика видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 компании GSC Game World вырос в семь раз с 2020 года – до 470 человек. Об этом в интервью Forbes рассказал владелец студии Максим Криппа.

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В 2020 году команда разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 состояла из 65 человек, говорит Криппа. «За эти несколько лет мы невероятно выросли – в семь раз во время ковида и войны», – добавляет он.

Над разработкой игры работало около 470 человек. По словам Криппы, в украинском офисе компании работает около 270 человек, еще около 200 из них – в разных странах мира.

Операционными и организационными процессами S.T.A.L.K.E.R. 2 занимались СЕО GSC Game World Евгений Григорович и главная продюсер Мария Григорович, добавляет владелец GSC Game World.

Контекст

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 20 ноября в 18.00. Выпуск игры переносился шесть раз, но команда студии стремилась оправдать ожидания фанатов. «Мы стоим на плечах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R. Нам не простят, если мы сделаем его менее великим», – заявил проектный менеджер GSC Game World Максим Ткаченко в фильме о создании игры.

GSC Game World – известная украинская компания, основанная в Киеве в 1995 году. Она приобрела международную популярность благодаря сериям S.T.A.L.K.E.R. и «Козаки».

Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World возглавил рейтинг самых популярных платных игр в Steam, свидетельствуют данные платформы. Игра вышла 20 ноября в 18:00, а ее стоимость в Steam варьируется от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.

Релиз вызвал незаурядный ажиотаж: провайдеры «Тенет» и «Триолан» сообщили о снижении скорости домашнего интернета в нескольких городах Украины из-за массового скачивания игры, перегрузившего их сети.