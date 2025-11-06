Підписка від 49 грн
Штат Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства скоротився на 10%

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Після об’єднання Міністерства економіки, аграрної політики та захисту довкілля чисельність адміністративного персоналу зменшилась на 10%. Про це повідомив міністр Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes Ukraine.

  • В міністерстві близько 1250 співробітників, раніше у трьох було понад 1400, розповів Соболев. Також, за його словами, відбулась оптимізація по заступниках, якщо на три міністерства було 20 позицій, то зараз 12. 
  • «З одного боку, було політичне завдання – створити компактний уряд, а з іншого – прагнули підвищити ефективність і досягти синергії між міністерствами», – пояснив Соболев логіку обʼєднання міністерства. 
  • Міністр зазначив, що до обʼєднання багато питань просто не можна було вирішити комплексно. «Кожне відомство мало власні пріоритети, свої бюджети й навіть свої уявлення про «реформи», – посянує мінстір. Тепер ця фрагментація усунута, вважає Соболев. 
  • Бюджет міністерства на 2025 рік складає 55,1 млрд грн. На фінансування трьох міністерств у 2024 було виділено 53,8 млрд грн, свідчать дані OpenBudget. 

Контекст

Під час кадрових змін в уряді у липні цього року, було ухвалене рішення об’єднати три міністерства – економіки, аграрної політики та захисту довкілля в одне міністерство. Нове відомство очолив колишній заступник міністра економіки Олексій Соболев.

