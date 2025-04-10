Україна та США розпочнуть консультації по угоді про надра 11 квітня – Стефанішина

Україна розпочне технічні консультації зі США у п’ятницю, 11 квітня, у Вашингтоні, повідомила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина, пише «Європейська правда».

Ключові факти

Переговори по угоді за участю команд Міністерств юстиції та економіки України відбудуться завтра, заявила Стефанішина, не озвучуючи подробиці.

«Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра», – сказала вона на пресконференції в Брюсселі 10 квітня.

Водночас вона наголосила, що ніщо в угоді не може бути предметом переговорів з Україною «таким чином, щоб підірвати чинні зобовʼязання, які має Україна, в тому числі фінансові, в рамках Європейської програми макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ».

«Це те, що не підлягає жодному переговорному формату, а отже, це означає, що відповідні корективи мають бути внесені у формат угоди пізніше», – додала Стефанішина.

Напередодні віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що до складу делегації увійдуть представники кількох міністерств: економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Водночас вона уточнила, що наразі документ відображає лише позицію американської сторони, зокрема юридичної команди Міністерства фінансів США, і не є остаточною версією чи спільною позицією обох країн.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив оптимізм щодо швидкого підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Вже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україні передали проєкт розширеної угоди, яка включає ширші напрями співпраці.

Переговори про створення спільного інвестиційного фонду, відомого як «угода про надра», пожвавилися. На відміну від попередніх домовленостей, які мали лише декларативний характер, нинішній документ матиме юридичну силу і потребуватиме затвердження Верховною Радою. Деталі переговорів і ключові зміни для України можна знайти за посиланням.

28 березня перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що уряд отримав від США проєкт угоди і зараз його аналізує. Посадовиця зазначила, що публічні дискусії можуть ускладнити переговори.

1 квітня глава МЗС Андрій Сибіга оголосив про старт консультацій з американською стороною щодо оновленого тексту угоди.

3 квітня Скотт Бессент анонсував візит української делегації до США наприкінці тижня або на початку наступного для обговорення деталей угоди про надра.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив 8 квітня, що Україна вже сформувала свою позицію та бачення тексту майбутньої угоди про надра.

8 квітня Кабінет Міністрів виділив 113 млн грн із резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю зі США в сфері копалин. З виділеної суми Мінекономіки отримає 59 млн грн, а Мінʼюст – 54 млн грн. Уряд зобов’язав обидва міністерства до 15 квітня залучити фахових консультантів.