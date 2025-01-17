Верховний суд США відмовився блокувати закон про заборону TikTok. Трамп закликав поважати рішення суду і взяв паузу

Верховний суд США підтримав закон, який вимагає від китайської ByteDance продати TikTok у країні, пише CNBC 17 січня. Судді 9-ма голосами проти 0 відмовилися рятувати платформу, якою користується близько половини всіх американців. Соцмережі загрожує блокування вже з 19 січня. Водночас обраний президент Дональд Трамп може вирішити не застосовувати цей закон.

Деталі

«Немає сумнівів», що для більш ніж 170 млн американців TikTok – це канал для висловлення думок і засіб для спілкування, йдеться у рішенні суду. Водночас суд нагадав про загрозу нацбезпеці, на чому наполягає американська влада.

Тепер доля TikTok перебуває в руках обраного президента США Дональда Трампа, зазначив CNBC.

Відповідно до закону, з 19 січня 2025 року поширення застосунку TikTok стане незаконним у США. Для магазинів застосунків і постачальників хмарних послуг передбачені штрафи.

Уже встановлені застосунки мають працювати, уточнює CNBC. Співрозмовники Reuters заявляють, що соцмережа сама планує припинити їхню роботу.

«Рішення Верховного суду було очікуваним, і всі повинні його поважати», – заявив Трамп у соцмережах. «Моє рішення щодо TikTok буде прийнято найближчим часом, але я повинен мати час, щоб проаналізувати ситуацію. Залишайтеся з нами!».

Контекст

Закон про примусовий продаж або заборону TikTok у США підписав у квітні 2024 року Джо Байден. У грудні Апеляційний суд США підтримав закон, а потім відмовився загальмувати його набуття чинності. TikTok звернувся до Верховного суду, зробивши «останню спробу» продовжити роботу.

16 грудня гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok сподівається, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи для помʼякшення обмежень.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, виступав за відстрочку заборони TikTok, яка повинна набути чинності 19 січня, щоб мати час для переговорів. 17 січня Трамп обговорив проблему TikTok з китайським лідером.

Напередодні джерела Politico повідомили, що TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки Трампа, витративши на захід $50 000.