Трамп анонсував підписання угоди з Україною про надра 24 квітня

Вашингтон і Київ підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня. Про це сказав президент США Дональд Трамп на пресконференції з головою уряду Італії Джорджею Мелоні в Білому домі.

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«У нас є угода щодо металів, яку, як я вважаю, буде підписано в четвер. І я виходжу з того, що вони [Україна] буде дотримуватися угоди», – сказав Трамп, якого цитує Bloomberg.

Контекст

15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд обох країн щодо угоди у сфері надрокористування. У вечірньому зверненні 16 квітня Зеленський заявив, що урядова команда України вже досягла хороших результатів у перемовинах з американською стороною, а основні юридичні аспекти угоди майже завершені.

Україна та США 17 квітня можуть підписати онлайн меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин, заявив сьогодні Зеленський. За його словами, кілька днів тому США запропонували повернутися до попереднього етапу співпраці – підписання меморандуму про наміри, поки триває робота юристів.