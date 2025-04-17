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Трамп анонсував підписання угоди з Україною про надра 24 квітня

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент Дональд Трамп приймає прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні у Білому домі 17 квітня 2025 року /Getty Images

Президент Дональд Трамп приймає прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні у Білому домі 17 квітня 2025 року Фото Getty Images

Вашингтон і Київ підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня. Про це сказав президент США Дональд Трамп на пресконференції з головою уряду Італії Джорджею Мелоні в Білому домі.

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Деталі

  • «У нас є угода щодо металів, яку, як я вважаю, буде підписано в четвер. І я виходжу з того, що вони [Україна] буде дотримуватися угоди», – сказав Трамп, якого цитує Bloomberg.

Контекст

15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд обох країн щодо угоди у сфері надрокористування. У вечірньому зверненні 16 квітня Зеленський заявив, що урядова команда України вже досягла хороших результатів у перемовинах з американською стороною, а основні юридичні аспекти угоди майже завершені.

Україна та США 17 квітня можуть підписати онлайн меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин, заявив сьогодні Зеленський. За його словами, кілька днів тому США запропонували повернутися до попереднього етапу співпраці – підписання меморандуму про наміри, поки триває робота юристів.

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