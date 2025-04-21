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Помер Папа Римський Франциск

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Помер перший латиноамериканський очільник Католицької церкви Папа Франциск. Про це йдеться у повідомленні Ватикану від 21 квітня. Йому було 88 років.

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Деталі

  • Його 12-річне понтифікатне правління, позначене численними реформами, пройшло на тлі внутрішніх суперечок і напруження в церковних колах. Упродовж останніх років Папа Франциск боровся з низкою захворювань.
  • Доповнюється

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