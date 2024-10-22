СБУ з початку року повідомила про підозру 64 посадовцям МСЕК, понад 4000 висновків про інвалідність скасовано

За матеріалами СБУ у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк після засідання РНБО 22 жовтня.
Ключові факти
- У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще девʼять осіб уже засуджено.
- Скасовано 4106 висновків про інвалідність, призначених на підставі фіктивних документів.
- «СБУ активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам», – цитує Малюка пресслужба СБУ.
- За даними СБУ, цьогоріч викриті та припинили діяльність вісім організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.
Контекст
Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади.
Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
На початку жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу – викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
ДБР виявило $100 000, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК.
Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5,2 млн, €300 000, понад 5 млн грн.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
Пізніше стало відомо, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.
Згодом генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.
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