Через атаку на Київ 11 червня постраждав центральний склад продавця окулярів «Люксоптика», повідомила директорка компанії Віолетта Титаренко.
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Ключові факти
- На складі «Люксоптики» площею 2700 кв. м постраждало приблизно 500 кв. м, розповіла Титаренко.
- Ніхто зі співробітників не постраждав. Обсяг збитків невідомий. «Ще рахуємо, – каже Титаренко. – Роботи та витрат додалось немало, але все могло би бути набагато гірше».
- Роботу складу повністю відновили протягом доби. На складі зберігаються оправи та сонцезахисні окуляри, контактні та оптичні лінзи, розчини та краплі для очей.
Контекст
«Люксоптика» працює на стику двох форматів – магазину і офтальмологічного центру. У 2020 році компанію купив французько-італійський холдинг EssilorLuxottica італійського мільярдера Леонардо Дель Веккіо. До цього нею володіла група інвесторів, серед яких був співвласник медмережі «Добробут» Олег Калашніков.
«Люксоптика» – найбільший продавець окулярів в Україні. У квітні мережа відкрила 237-й магазин, повідомляє Асоціація ритейлерів України. Виторг у 2024 році зріс приблизно на 25% до 3 млрд грн.
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