Ключові факти

На складі «Люксоптики» площею 2700 кв. м постраждало приблизно 500 кв. м, розповіла Титаренко.

Ніхто зі співробітників не постраждав. Обсяг збитків невідомий. «Ще рахуємо, – каже Титаренко. – Роботи та витрат додалось немало, але все могло би бути набагато гірше».

Роботу складу повністю відновили протягом доби. На складі зберігаються оправи та сонцезахисні окуляри, контактні та оптичні лінзи, розчини та краплі для очей.

Центральний склад продавця окулярів «Люксоптика» постраждав через атаку РФ Фото Facebook Центральний склад продавця окулярів «Люксоптика» постраждав через атаку РФ Фото Facebook Центральний склад продавця окулярів «Люксоптика» постраждав через атаку РФ Фото Facebook Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Люксоптика» працює на стику двох форматів – магазину і офтальмологічного центру. У 2020 році компанію купив французько-італійський холдинг EssilorLuxottica італійського мільярдера Леонардо Дель Веккіо. До цього нею володіла група інвесторів, серед яких був співвласник медмережі «Добробут» Олег Калашніков.

«Люксоптика» – найбільший продавець окулярів в Україні. У квітні мережа відкрила 237-й магазин, повідомляє Асоціація ритейлерів України. Виторг у 2024 році зріс приблизно на 25% до 3 млрд грн.