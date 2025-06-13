Из-за атаки на Киев 11 июня пострадал центральный склад продавца очков «Люксоптика», сообщила директор сети Виолетта Титаренко.
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Ключевые факты
- На складе «Люксоптики» площадью 2700 кв. м пострадало примерно 500 кв. м, рассказала Титаренко.
- Никто из сотрудников не пострадал. Объем ущерба неизвестен. «Еще подсчитываем, – говорит Титаренко. – Работы и затрат добавилось немало, но все могло быть гораздо хуже».
- Работу склада полностью восстановили в течение суток. На складе хранятся оправы и солнцезащитные очки, контактные и оптические линзы, растворы и глазные капли.
Контекст
«Люксоптика» работает на стыке двух форматов – магазина и офтальмологического центра. В 2020 году компанию купил французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica итальянского миллиардера Леонардо Дель Веккио. До этого ею владела группа инвесторов, среди которых был совладелец сети «Добробут» Олег Калашников.
«Люксоптика» – крупнейший продавец очков в Украине. В апреле сеть открыла 237-й магазин, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины. Выручка в 2024 году выросла примерно на 25%, до 3 млрд грн.
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