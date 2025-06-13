Ключевые факты

На складе «Люксоптики» площадью 2700 кв. м пострадало примерно 500 кв. м, рассказала Титаренко.

Никто из сотрудников не пострадал. Объем ущерба неизвестен. «Еще подсчитываем, – говорит Титаренко. – Работы и затрат добавилось немало, но все могло быть гораздо хуже».

Работу склада полностью восстановили в течение суток. На складе хранятся оправы и солнцезащитные очки, контактные и оптические линзы, растворы и глазные капли.

Центральный склад продавца очков «Люксоптика» пострадал из-за атаки РФ Фото Facebook Центральный состав продавца очков «Люксоптика» пострадал из-за атаки РФ Фото Facebook Центральный состав продавца очков «Люксоптика» пострадал из-за атаки РФ Фото Facebook Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Люксоптика» работает на стыке двух форматов – магазина и офтальмологического центра. В 2020 году компанию купил французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica итальянского миллиардера Леонардо Дель Веккио. До этого ею владела группа инвесторов, среди которых был совладелец сети «Добробут» Олег Калашников.

«Люксоптика» – крупнейший продавец очков в Украине. В апреле сеть открыла 237-й магазин, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины. Выручка в 2024 году выросла примерно на 25%, до 3 млрд грн.