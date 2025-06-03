Внаслідок атаки ворога «Шахедами» зруйновано частину сортувального терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Про це повідомила пресслужба компанії 3 червня.

Деталі

Жоден із працівників компанії не постраждав. Пожежу було ліквідовано. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м, повідомили у ДСНС.

«Нова пошта» заявила, що зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені через російську атаку, для врегулювання питань компенсації.

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Контекст

У ніч на 3 червня ворог здійснив атаку 112-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупована територія Криму), повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Основні напрямки удару – Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 Протиповітряною обороною знищено 75 ворожих БПЛА типу Shahed та інших типів на сході, півдні та півночі країни. Із них 60 було збито вогневими засобами, 15 – втрачено локаційно або подавлено засобами РЕБ. Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу в 11 локаціях.