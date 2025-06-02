Щонайменше шість російських літаків на аеродромі «Біла» в Іркутській області були знищені або пошкоджені внаслідок атаки українських FPV-дронів 1 червня, повідомив OSINT-аналітик Кріс Біггерс.

Деталі

Він опублікував два супутникові знімки, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою (SAR), який дозволяє отримувати зображення рельєфу поверхні.

На першому знімку, за словами Біггерса, видно три знищені бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і один імовірно пошкоджений. Також до знімка додане зображення, яке, на думку аналітика, показує один знищений надзвуковий бомбардувальник Ту-22.

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На другому знімку, за даними Біггерса, видно три імовірно знищені Ту-22. Неясно, чи потрапив Ту-22 із першого знімка на другий. Деякі аналітики припускають, що на аеродромі «Біла» знищено три Ту-22, а не чотири.

За супутниковими знімками від 31 травня, на аеродромі перебувало 52 літаки стратегічної авіації (шість Ту-95МС, 39 Ту-22М3, сім Ту-160) і 30 винищувачів МіГ-31, повідомляв проєкт AviVector.

На аеродромі «Оленя», за опублікованими відеозаписами, спалахнули п’ять літаків: два Ту-95МС і один військово-транспортний Ан-12 знищено, ще два Ту-95МС пошкоджено, повідомив OSINT-аналітик MarcinRogowsk14.

Інший аналітик, Intelschizo, припустив, що знищено чотири Ту-95 і один Ан-22, а також, імовірно, ще один Ту-95. Аналітик Moklasen вважає, що на аеродромі знищено три-чотири стратегічні бомбардувальники. За даними супутникових знімків від 26 травня, на «Олені» перебувало 11 Ту-95МС, 40 Ту-22М3 і п’ять Ан-12, повідомляв AviVector.

Відеозаписів чи супутникових знімків з інших російських аеродромів, які, ймовірно, атакували українські безпілотники, поки немає.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив про знищення ще 13 російських літаків.

«Щонайменше 13 літаків РФ знищено, а ще більше отримали пошкодження на їхній території», – написав він у Telegram у понеділок вранці. Коваленко не уточнив, за який часовий період відбулися ці втрати та яким чином літаки були знищені.

Контекст

1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник армії РФ на аеродромах «Дягілево» (Рязанська область), «Оленя» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

FPV-дрони, приховані у вантажівках, підіймалися в повітря та прямували до літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які використовуються для бомбардувань України. СБУ спочатку доставила дрони до Росії, а потім – мобільні дерев’яні укриття. На території РФ дрони ховали під дахами цих укриттів, установлених на вантажних автомобілях. У потрібний момент дахи дистанційно відкривалися, випускаючи дрони для атаки.