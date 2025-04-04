Європейські фондові ринки продовжують падати через тарифи Трампа

Європейські фондові індекси продовжують падати після оголошеннях нових тарифів Трампа: STOXX 50 втратив 0,9%, а STOXX 600 опустився на 1%, досягнувши найнижчих показників із середини січня. Про це пише Trading Economics 4 квітня.

Деталі

Цей спад став продовженням різкого розпродажу, що почався на попередній сесії, коли індекси STOXX 50 та STOXX 600 впали на 3,7% та 2,7% відповідно.

Найбільших втрат у п’ятницю зазнали банківський сектор, а також компанії, пов’язані з основними ресурсами, нафтою та газом. Акції Deutsche Bank знизилися на 5%, UniCredit – на 4,1%, BBVA – на 3,2%, Societe Generale – на 3%, а Banco Santander – на 2,9%.

Натомість LʼOréal продемонструвала зростання майже на 1,7%. За підсумками тижня STOXX 50 втратив 4%, а STOXX 600 знизився приблизно на 3,5%.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпортні товари. Виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він продемонстрував таблицю з переліком країн і тарифними ставками, які коливаються від 10% до 50%. Ці мита стосуватимуться майже всіх держав світу і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Європейська комісія у відповідь повідомила про розробку контрзаходів. Президент Франції Емманюель Макрон закликав французькі компанії призупинити інвестиції в США, а німецький міністр економіки, припустив, що Трамп може відступити, якщо Європа продемонструє єдність у своїй позиції.

Світові фондові ринки реагують на ці події хвилею розпродажів, що триває вже кілька сесій. Японський індекс Nikkei знизився на 2,6% через падіння акцій експортерів, зокрема Tokyo Electron. Південнокорейський Kospi втратив 0,5%, тоді як ринки Китаю та Гонконгу залишалися закритими. Аналітики говорять, що розпродажі пов’язані з побоюваннями рецесії, що підтверджується різким падінням прибутковості облігацій у США та Японії.

Лише за один день сукупні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на $208 млрд через нові тарифи Трампа. Цей спад став четвертим найбільшим одноденним падінням за 13-річну історію індексу Bloomberg Billionaires і найбільшим із часів розпалу пандемії Covid-19.