Рекламна модель, на якій побудована інтернет-економіка, може розвалитися через розвиток генеративного штучного інтелекту. Про це заявив британський компʼютерний вчений і творець World Wide Web (WWW, або Всесвітня павутина) Тім Бернерс-Лі на саміті Financial Times Future of AI у Лондоні.
Деталі
- Він пояснив, що великі мовні моделі (LLM) поступово замінюють людей у споживанні контенту. «Якщо вебсторінки читатимуть лише LLM, а люди просто запитуватимуть у моделі дані й отримуватимуть результат, то вся бізнес-модель мережі, заснована на рекламі, почне руйнуватися», – сказав він.
- Бернерс-Лі наголосив, що реклама тримається на тому, що сторінки читають люди, а не алгоритми. З поширенням ШІ це правило втрачає сенс.
- Президент Mozilla Марк Сурман назвав поточну ситуацію «роздоріжжям» і закликав створювати моделі, які краще захищають приватність користувачів.
- Співзасновник Inrupt Джон Брюс додав, що великі бренди опинилися «в екзистенційній точці», оскільки можуть стати залежними від мовних моделей, а таргетована реклама через ШІ лише посилить втручання в особистий простір користувачів.
- Домінування Google у сфері пошуку, як пише видання, вже під загрозою після запуску ChatGPT компанією OpenAI наприкінці 2022 року. У відповідь Google запустив «режим ШІ» у своєму пошуковику, браузері та застосунках – користувачі тепер можуть отримувати розмовні відповіді від чат-бота замість звичного списку посилань, що ще більше віддаляє їх від онлайн-реклами.
- Поки що ознак краху рекламної моделі немає. Минулого тижня материнська компанія Google – Alphabet – повідомила про рекордні квартальні доходи у $100 млрд, Meta – $51,2 млрд, хоча інвестори занепокоєні зростанням витрат на розвиток ШІ.
Контекст
Прогноз зростання рекламного медіаринку на 2025 рік зменшився, повідомила Всеукраїнська рекламна коаліція. Найбільші зміни – у сегменті телевізійної реклами.
