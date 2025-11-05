Рекламна модель, на якій побудована інтернет-економіка, може розвалитися через розвиток генеративного штучного інтелекту. Про це заявив британський компʼютерний вчений і творець World Wide Web (WWW, або Всесвітня павутина) Тім Бернерс-Лі на саміті Financial Times Future of AI у Лондоні.