Рекламная модель, на которой построена интернет-экономика, может развалиться из-за развития генеративного искусственного интеллекта. Об этом заявил британский компьютерный ученый и создатель World Wide Web (WWW, или Всемирная паутина) Тим Бернерс-Ли на саммите Financial Times Future of AI в Лондоне.