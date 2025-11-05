Forbes Digital підписка
Автор Всемирной паутины предупредил, что ИИ может разрушить рекламную модель, на которой держится интернет

Рекламная модель, на которой построена интернет-экономика, может развалиться из-за развития генеративного искусственного интеллекта. Об этом заявил британский компьютерный ученый и создатель World Wide Web (WWW, или Всемирная паутина) Тим Бернерс-Ли на саммите Financial Times Future of AI в Лондоне.

  • Он объяснил, что большие языковые модели (LLM) постепенно заменяют людей в потреблении контента. «Если веб-страницы будут читать только LLM, а люди будут просто спрашивать у модели данные и получать результат, то вся бизнес-модель сети, основанная на рекламе, начнет разрушаться», – сказал он.
  • Бернерс-Ли подчеркнул, что реклама держится на том, что страницы читают люди, а не алгоритмы. С распространением ИИ это правило теряет смысл.
  • Президент Mozilla Марк Сурман назвал текущую ситуацию «развилкой» и призвал создавать модели, которые лучше защищают конфиденциальность пользователей.
  • Соучредитель Inrupt Джон Брюс добавил, что крупные бренды оказались «в экзистенциальной точке», поскольку могут стать зависимыми от языковых моделей, а таргетированная реклама через ИИ лишь усугубит вмешательство в личное пространство пользователей.
  • Доминирование Google в области поиска, как пишет издание, уже под угрозой после запуска ChatGPT компанией OpenAI в конце 2022 года. В ответ Google запустил «режим ИИ» в своем поисковике, браузере и приложениях – пользователи теперь могут получать разговорные ответы от чат-бота вместо привычного списка ссылок, что еще больше отдаляет их от онлайн-рекламы.
  • Пока признаков краха рекламной модели нет. На прошлой неделе материнская компания Google – Alphabet – сообщила о рекордных квартальных доходах в $100 млрд, Meta – $51,2 млрд, хотя инвесторы обеспокоены ростом затрат на развитие ИИ.

Контекст

Прогноз роста рекламного медиарынка на 2025 год уменьшился, сообщила Всеукраинская рекламная коалиция. Самые большие изменения – в сегменте телевизионной рекламы.

