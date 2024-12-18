«Нова пошта» у 2025 році інвестує в мережу 8 млрд грн – Климов

Компанія «Нова пошта» (група Nova) в наступному році розраховує інвестувати в розбудову бізнесу 8 млрд грн. Про це розповів Forbes Ukraine співзасновник групи Nova Вячеслав Климов під час події «Підприємець року» від Forbes Ukraine , що відбулася 17 грудня.

Ключові факти

Близько 90% запланованої суми спрямують на розвиток бізнесу в Україні, уточнив Климов. Решту – група планує вкладати в розвиток міжнародної експансії.

За словами Климова, заплановані кошти у 2025 році Nova спрямує на розвиток власної інфраструктури, будівництво інноваційних терміналів. «Буде активно розвиватися адресна доставка. І, звичайно, наша мережа: і відділення, і поштомати», – зазначив співзасновник групи Nova.

Наступного року «Нова пошта» розраховує наростити мережу поштоматів на 10 000, додав Климов.

Упродовж січня-листопада 2024 року Nova інвестувала у розвиток в Україні понад 6 млрд грн — на 15% більше, ніж за весь минулий рік, повідомила пресслужба групи на запит Forbes Ukraine.

Контекст

На початок 2024-го мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок сервісу. Упродовж січня–червня 2024 року мережа найбільшого поштово-логістичного оператора України розширилась до 12 100 відділень та 18 000 поштоматів.

До кінця року компанія розраховує наростити її до 36 000 точок сервісу.

У січні–вересні 2024 року «Нова пошта» отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в пресрелізі. Чистий прибуток компанії зменшився на 49% і за девʼять місяців року становив 1,65 млрд грн.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му, – 412 млн відправлень.

До вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%. Чому відбулося гальмування та чи змусить воно компанію Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.