«Новая почта» в 2025 году инвестирует в сеть 8 млрд грн – Климов

Компания «Новая почта» (группа Nova) в следующем году рассчитывает инвестировать в развитие бизнеса 8 млрд грн. Об этом рассказал Forbes Ukraine соучредитель группы Nova Вячеслав Климов во время события «Предприниматель года» от Forbes Ukraine , состоявшегося 17 декабря.

Ключевые факты

Около 90% от запланированной суммы направят на развитие бизнеса в Украине, уточнил Климов. Остальные – группа планирует вкладывать в развитие международной экспансии.

По словам Климова, планируемые средства в 2025 году Nova направит на развитие собственной инфраструктуры, строительство инновационных терминалов. «Будет активно развиваться адресная доставка. И, конечно, наша сеть: и отделения, и почтоматы», – отметил соучредитель группы Nova.

В следующем году «Новая почта» рассчитывает нарастить сеть почтоматов на 10 000, добавил Климов.

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек сервиса. За январь–июнь 2024 года сеть крупнейшего почтово-логистического оператора Украины расширилась до 12 100 отделений и 18 000 почтоматов.

К концу года компания рассчитывает нарастить ее до 36 000 точек сервиса.

В январе–сентябре 2024 года «Новая почта» получила 30,81 млрд грн дохода, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе. Чистая прибыль компании уменьшилась на 49% и за девять месяцев года составила 1,65 млрд грн.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м, – 412 млн отправлений.

До сентября 2024 года Nova рассчитывала выйти на рынки 18 стран. К середине августа план экспансии удалось выполнить на 22%. Почему произошло торможение и заставит ли оно компанию Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка отказаться от планов – в материале Forbes Ukraine.