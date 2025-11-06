Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований проєкт державного бюджету на 2026 рік з урахуванням пропозицій Верховної Ради, ухвалених після першого читання. Водночас уряд відхилив поправку №1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів, — вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Деталі
- «Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. Поправку, попри підтримку в Раді, уряд відхилив. Шанси змінити це мінімальні – пільги не буде», – зазначив він.
- За словами Железняка, Міністерство фінансів аргументувало відмову двома основними причинами – втратами бюджету та зобов’язаннями України за меморандумом із МВФ.
Контекст
З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до €1 за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба платити збір до Пенсійного фонду.
Для авто з двигуном внутрішнього згоряння діють ввізне мито 10%, акциз (залежить від палива, об’єму двигуна та віку), ПДВ 20% (від суми вартості, мита й акцизу) та збір до Пенсійного фонду 3–5% залежно від ціни.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го кількість автомобілів із електродвигуном на українських дорогах збільшилася майже вп’ятеро.
За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд. Бюджету це коштувало 48 млрд грн, за розрахунками Forbes Ukraine. З 1 січня 2026-го дія пільг мала закінчитись.
22 жовтня Верховна Рада в першому читанні підтримала продовження пільг ще на рік під час голосування закону про бюджет-2026.
