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Угорський OTP Bank збільшив прибутки за рахунок розширення діяльності в Росії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Найбільший банк Угорщини OTP Bank у 2024 році посилив діяльність у Росії, підвищивши чистий прибуток майже на 10%, до понад $2,9 млрд. Про це пише Reuters 7 березня. Російський підрозділ банку показав зростання прибутку на 40%, досягнувши $372 млн.

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Деталі 

  • Обсяг роздрібних кредитів у Росії зріс більш ніж на 80%, до $2,9 млрд, а депозити клієнтів, переважно корпоративних, збільшилися на 70%, до $5,1 млрд. Заступник гендиректора Ласло Бенчік зазначив, що європейські компанії, які залишаються в Росії, переводять кошти до OTP через санкції проти місцевих банків.
  • Водночас банк дотримується західних санкцій: припинив корпоративне кредитування, не проводить доларові операції та обережно обробляє платежі в євро.

Контекст 

На початку 2024 року тодішній очільник НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство співпрацює з OTP Group, а угорська група планує вийти з російського ринку.

У травні 2023-го НАЗК додало OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни через його діяльність у РФ. У відповідь Угорщина заблокувала €500 млн допомоги Україні з Європейського фонду миру. 13 травня МЗС Угорщини заявило, що через ситуацію з OTP Bank їм складно підтримувати нові санкції проти РФ. 29 вересня НАЗК тимчасово призупинило статус банку в списку, щоб розблокувати €500 млн із фонду ЄС.

МЗС Угорщини назвало це недостатнім і вимагало повного виключення банку зі списку. 3 жовтня 2023 року НАЗК вилучило OTP Bank із переліку спонсорів війни, а в березні 2024-го список взагалі закрили.

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