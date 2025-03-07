Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Венгерский OTP Bank увеличил доходы за счет расширения деятельности в России

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Самый крупный банк Венгрии OTP Bank в 2024 году усилил деятельность в России, увеличив чистую прибыль почти на 10%, до более $2,9 млрд. Об этом пишет Reuters 7 марта. Российское подразделение банка показало рост прибыли на 40%, достигнув $372 млн.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Подробности

  • Объем розничных кредитов в России вырос более чем на 80%, до $2,9 млрд, а депозиты клиентов, преимущественно корпоративных, увеличились на 70%, до $5,1 млрд. Заместитель гендиректора Ласло Бенчик отметил, что остающиеся в России европейские компании переводят средства в OTP из-за санкций против местных банков.
  • В то же время банк придерживается западных санкций: прекратил корпоративное кредитование, не проводит долларовые операции и осторожно обрабатывает платежи в евро.

Контекст

В начале 2024 года тогдашний глава НАПК Александр Новиков сообщил, что агентство сотрудничает с OTP Group, а венгерская группа планирует выйти с российского рынка.

В мае 2023-го НАПК добавило OTP Bank в список международных спонсоров войны из-за его деятельности в РФ. В ответ Венгрия заблокировала €500 млн. помощи Украине из Европейского фонда мира. 13 мая МИД Венгрии заявил, что из-за ситуации с OTP Bank им сложно поддерживать новые санкции против РФ. 29 сентября НАПК временно приостановило статус банка в списке, чтобы разблокировать €500 млн из фонда ЕС.

МИД Венгрии назвал это недостаточным и потребовал полного исключения банка из списка. 3 октября 2023 года НАПК изъяло OTP Bank из перечня спонсоров войны, а в марте 2024-го список вообще закрыли.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні