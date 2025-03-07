Венгерский OTP Bank увеличил доходы за счет расширения деятельности в России

Самый крупный банк Венгрии OTP Bank в 2024 году усилил деятельность в России, увеличив чистую прибыль почти на 10%, до более $2,9 млрд. Об этом пишет Reuters 7 марта. Российское подразделение банка показало рост прибыли на 40%, достигнув $372 млн.

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Объем розничных кредитов в России вырос более чем на 80%, до $2,9 млрд, а депозиты клиентов, преимущественно корпоративных, увеличились на 70%, до $5,1 млрд. Заместитель гендиректора Ласло Бенчик отметил, что остающиеся в России европейские компании переводят средства в OTP из-за санкций против местных банков.

В то же время банк придерживается западных санкций: прекратил корпоративное кредитование, не проводит долларовые операции и осторожно обрабатывает платежи в евро.

Контекст

В начале 2024 года тогдашний глава НАПК Александр Новиков сообщил, что агентство сотрудничает с OTP Group, а венгерская группа планирует выйти с российского рынка.

В мае 2023-го НАПК добавило OTP Bank в список международных спонсоров войны из-за его деятельности в РФ. В ответ Венгрия заблокировала €500 млн. помощи Украине из Европейского фонда мира. 13 мая МИД Венгрии заявил, что из-за ситуации с OTP Bank им сложно поддерживать новые санкции против РФ. 29 сентября НАПК временно приостановило статус банка в списке, чтобы разблокировать €500 млн из фонда ЕС.

МИД Венгрии назвал это недостаточным и потребовал полного исключения банка из списка. 3 октября 2023 года НАПК изъяло OTP Bank из перечня спонсоров войны, а в марте 2024-го список вообще закрыли.